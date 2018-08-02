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Кирилл Серебренников стал командором французского Ордена искусств

Культура

Находящийся под домашним арестом режиссер Кирилл Серебренников стал командором ордена Искусств и литературы, присуждаемого министерством культуры Франции

Париж, 2 августа 2018, 18:47 — REGNUM  Российский режиссер театра и кино Кирилл Серебренников стал командором французского Ордена искусств и литературы. Указ о награждении россиянина в четверг подписал министр культуры Франции Франсуаза Ниссен. Об этом сообщила французская радиостанция RFI.

Кирилл Серебренников прославился в последнее время яркими и талантливыми постановками в кино и театре. Однако ныне находится под следствием в связи с предполагаемыми хищениями в театре «Гоголь-центре» и компании «Седьмая студия».

Орден Искусств и литературы является ведомственным и присуждается министерством культуры Франции по своему усмотрению. Командор его высшая градация (ниже кавалер и кавалер). Почётного звания удостаивались российские деятели культуры Ирина Антонова, Анатолий Васильев, Наум Клейман, Павел Лунгин, Юрий Любимов и другие.

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Культурная хроника
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