Актриса Изабель Аджани примет участие в съемках фильма в Алжире

Алжир, , 16:16 — REGNUM Французская актриса, обладательница пяти премий Сезар, Изабель Аджани примет участие в съемках фильма в Алжире, где родился ее отец, сообщает агентство France Presse.

Впервые актриса будет сниматься в Алжире в роли местной жительницы. Это будет женский фильм, только с женщинами.

Съемки фильма «Soeurs» (сёстры) должны начаться в конце октября 2018 года и пройдут на территории Алжира и на севере Франции. Фильм расскажет историю трех сестер.

«Для алжирцев Изабель Аджани своя, она представляет собой местную женщину, которая сделала хорошую карьеру. Они любят её», — рассказал режиссер фильма, сам алжирского происхождения.