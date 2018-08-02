В Воронеже объявлен тендер на реставрацию замка Ольденбургских

Воронеж, , 14:23 — REGNUM Тендер на разработку рабочей документации и проведение строительных работа в рамках реставрации дворцового комплекса Ольденбургских в Рамонском районе Воронежской области объявлен региональным департаментом строительной политики. Извещение о проведении аукциона 31 июля размещено на портале госзакупок.

Речь идет об уже пятом этапе реставрационных работ замка. Согласно описанию закупки, от подрядчиков требуется разработка рабочей документации, а также выполнение внутренних реставрационных работ «с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс Ольденбургских». Начальная стоимость — 35 млн 085 тыс. 111 рублей.

В соответствии с техзаданием, от подрядчик должен разработать рабочую проектно-сметную документацию и выполнить строительные работы. В их числе: реставрация каменной лестницы (с первого по второй этаж), винтовой лестницы с подвала на первый этаж, лестница и перекрытие в южной башне; устройство канала дымоудаления, полов на первом этаже, реставрация окон цокольного этажа, а также фасадов — зубцы, карнизы зубцов, а также декоративные элементы фасада. Также подрядчик должен выполнить работы по проведению отопления, устройству водоснабжения и канализации санузлов для маломобильных групп населения и другие внутренние работы. Все работы должны быть выполнены до 1 июня 2019 года.

Заявки принимаются до 17 августа, сам аукцион проведут 24 августа.

Отметим, что реставрационные работы во дворце, построенном в конце 19 века для принцессы Евгении Ольденбургской, племянницы российского императора Александра II, ведутся с 2013 года. На 2018 год на реставрационные работы ранее было анонсировано выделение около 100 млн рублей.