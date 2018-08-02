В Киеве открыли памятник русскому богатырю

Киев, , 14:11 — REGNUM Памятник русскому богатырю Илье Муромцу открыли в Киеве 2 августа, сообщает «121 Украина».

Согласно сообщению, скульптура была поставлена в парке «Муромец». Высота памятника составляет 11 м. Отмечается, что при изготовлении памятника использовался 3D-принтер.

Напомним, отношение киевской хунты к русскому богатырю — двоякое. С одной стороны, в 2017 году экспертный совет при государственном комитете телевидения и радиовещания Украины запретил продажу книги «Илья Муромец и Соловей-разбойник», которая «пропагандирует имперские геополитические доктрины».

А с другой, в 2018 году депутаты Киевского горсовета переименовали парк Дружбы народов в парк «Муромец», заявив, что таким образом «украинизируют» русского героя.

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