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В Киеве открыли памятник русскому богатырю

Культура

В бывшем парке Дружбы народов теперь стоит бронзовый Илья Муромец

Киев, 2 августа 2018, 14:11 — REGNUM  Памятник русскому богатырю Илье Муромцу открыли в Киеве 2 августа, сообщает «121 Украина».

Согласно сообщению, скульптура была поставлена в парке «Муромец». Высота памятника составляет 11 м. Отмечается, что при изготовлении памятника использовался 3D-принтер.

Напомним, отношение киевской хунты к русскому богатырю — двоякое. С одной стороны, в 2017 году экспертный совет при государственном комитете телевидения и радиовещания Украины запретил продажу книги «Илья Муромец и Соловей-разбойник», которая «пропагандирует имперские геополитические доктрины».

А с другой, в 2018 году депутаты Киевского горсовета переименовали парк Дружбы народов в парк «Муромец», заявив, что таким образом «украинизируют» русского героя.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве начался монтаж памятника Илье Муромцу

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