Известный актёр Бернард Хептон скончался в Великобритании

Лондон, , 14:07 — REGNUM В Великобритании на 93-м году жизни скончался актёр театра и кино, режиссёр и продюсер Бернард Хептон. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что актёра не стало 27 июля. Причина смерти не называется.

https://twitter.com/davidathompson1/status/1024068715971846144

Франсис Бернард Хептон родился 19 октября 1925 года в Йоркшире. На экранах дебютировал в 1949 году в комедии «Парень, девушка и мотоцикл». Популярность Хептону принесли роли в сериалах телеканала BBC, которые транслировались в 1970-х и 1980-х годах.

Читайте также: Ушла из жизни актриса Эмма Чэмберс

Зрителям он также запомнился в роли бельгийского бойца сопротивления в сериале «Тайная армия» и немецкого коменданта в сериале «Кольдиц». Кроме того, Хептон блестяще сыграл венгерского шпиона Тоби Эстергази в фильме «Шпион, выйди вон!».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в Великобритании скончалась актриса Эмма Чэмберс. Ей было 53 года. Сообщалось, что её смерть наступила по естественным причинам.