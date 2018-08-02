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Известный актёр Бернард Хептон скончался в Великобритании

Культура

Причина смерти деятеля искусств пока неизвестна

Лондон, 2 августа 2018, 14:07 — REGNUM  В Великобритании на 93-м году жизни скончался актёр театра и кино, режиссёр и продюсер Бернард Хептон. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что актёра не стало 27 июля. Причина смерти не называется.

https://twitter.com/davidathompson1/status/1024068715971846144

Франсис Бернард Хептон родился 19 октября 1925 года в Йоркшире. На экранах дебютировал в 1949 году в комедии «Парень, девушка и мотоцикл». Популярность Хептону принесли роли в сериалах телеканала BBC, которые транслировались в 1970-х и 1980-х годах.

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Зрителям он также запомнился в роли бельгийского бойца сопротивления в сериале «Тайная армия» и немецкого коменданта в сериале «Кольдиц». Кроме того, Хептон блестяще сыграл венгерского шпиона Тоби Эстергази в фильме «Шпион, выйди вон!».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в Великобритании скончалась актриса Эмма Чэмберс. Ей было 53 года. Сообщалось, что её смерть наступила по естественным причинам.

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