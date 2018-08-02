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Литературно-музыкальный фестиваль «Sолома» пройдёт в центре Москвы

Культура

На главную сцену могут подняться и прочитать свои стихи все желающие

Москва, 2 августа 2018, 12:28 — REGNUM  В саду «Эрмитаж» в центре Москвы 4 августа пройдёт музыкально-литературный фестиваль «Sолома», организованный информационным порталом M24.ru. По традиции сюда съедутся молодые творческие силы столицы — писатели, поэты, музыканты, которые в свободной форме будут знакомить посетителей парка со своими последними произведениями.

На главную сцену могут подняться и прочитать свои стихи все желающие

Кроме стихов и песен, устроители обещают расслабленную атмосферу, живое общение, качественную подборку книг, различные конкурсы. На этот раз особое внимание будет уделено фотоискусству — в специальной фотозоне можно будет поучаствовать в мастер-классах, сделать свою первую выставочную работу.

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Культурная хроника
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