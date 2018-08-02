Выставка художницы и психотерапевта Кристель Прюмм пройдёт в Москве

Москва, , 12:25 — REGNUM Московская галерея Totibadze в Центре современного искусства «Винзавод» 14 августа открывает необычную выставку картин немецкого психотерапевта Кристель Прюмм «Безымянные». Кристель Прюмм сочетает бумагу и холст, работает кистью, штапелем и валиком, создавая интересные и глубокие абстрактные композиции.

Название экспозиции на самом деле имеет глубокий подтекст. С одной стороны, картины являются своеобразным отражением опыта и переживаний, полученные в течение дня во время работы в психотерапевтическом кабинете. Поэтому они и сделаны зачастую как абстракции. С другой стороны, после того, как художница заметила на своих персональных выставках недоуменные лица посетителей после прочтения названия картин, было принято решение предоставить публике самостоятельно постичь суть каждой картины, опираясь на личные эмоции.