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В Соликамске пройдёт фестиваль кузнечного мастерства «Огни Гефеста»

Культура

В Музее соли в Соликамске на празднике кузнечного искусства свое мастерство продемонстрируют умельцы Москвы, Санкт-Петербурга, городов Пермского края и Уральского федерального округа. Жюри должно выбрать лучший кованый символ счастья

В Соликамске пройдёт фестиваль кузнечного мастерства «Огни Гефеста»
Джордж Клаузен. Кузнец (фрагмент). 1926

Соликамск, Пермский край, 2 августа 2018, 11:31 — REGNUM  С 3 по 5 августа в городе Соликамске (Пермский край) состоится ХIII межрегиональный фестивале кузнечного мастерства «Огни Гефеста».Организаторы отнеслись с юмором к порядковому номеру смотра и объявили главной темой и девизом фестиваля «Тринадцатые — счастливые!» А это значит, что на суд жюри, приехавшие со всей страны кузнецы по условиям конкурса должны предоставить два изделия (одно сделанное ранее, другое выкованное непосредственно на месте) олицетворяющее счастье. Насколько справятся мужи с художественным решением одного из самых сложных понятий, станет ясно в последний день праздника.

А так на площади Музея соли среди деревянных промышленных зданий XIX века будет разбит настоящий город кузнецов. В нем можно посмотреть, как куют нежную розу, поучаствовать в изготовлении меча, купить кованую утварь или поделки из металла. А также стать жителем старинного города на исторической реконструкции, поесть настоящую кашу из «топора», посмотреть фаер-шоу на плавающей сцене на реке Каме, послушать рок-группы, в том числе и московскую «ВозвращениЕ».

Фестиваль кузнечного мастерства «Огни Гефеста» входит в амбициозную программу министерства культуры Пермского края — «59 фестивалей 59 региона».

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Культурная хроника
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