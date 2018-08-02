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На Украине усилили ответственность за предоставление грантов на культуру

Культура

Украинский культурный фонд сможет разорвать договор о предоставлении гранта в одностороннем порядке

Киев, 2 августа 2018, 09:06 — REGNUM  Закон, усиливающий ответственность Украинского культурного фонда за выданные им гранты, вступил в силу на Украине, сообщает 2 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, теперь при выдаче гранта культурный фонд обязан заключить договор с грантополучателем и следить за ходом проекта. Если получатель гранта не успевает выполнить проект в сроки или использует выделенные средства не по назначению, фонд сможет в одностороннем порядке разорвать договор. Будет ли при этом грантополучатель обязан вернуть деньги в бюджет — неизвестно.

Напомним, в министерстве образования и науки Украины отчитались о грантах, выделенных Евросоюзом украинской науке за четыре года с 2014 года. За это время научные проекты с Украины получили 17,88 млн евро.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС выделил украинской науке почти 18 млн евро

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