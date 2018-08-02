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Мэр Харькова: прокуратура хочет снести памятник Людмиле Гурченко

Культура

В прокуратуре обвинения отрицают

Харьков, Украина, 2 августа 2018, 08:26 — REGNUM  Памятник советской актрисе Людмиле Гурченко хотят снести в Харькове, заявил мэр города Геннадий Кернес, сообщает 2 августа «Страна.ua».

По его словам, местная прокуратура возбудила уголовное дело по факту установки памятника советской актрисе. При этом Кернес обвиняет прокуратуру во всех смертных грехах: работать городской администрации не дают, бизнес «кошмарят», а теперь и памятник снести хотят.

В прокуратуре опровергли слова Кернеса и заявили, что уголовное дело начато в связи с возможными хищениями при установке памятника, а не по самой установке.

Напомним, памятник Гурченко открыли в Харькове 19 июля напротив гостиницы «Харьков». Памятник сделан в виде композиции, где главное место занимает скульптура актрисы, а рядом с ней — 15 ее героинь из популярных фильмов.

Читайте ранее в этом сюжете: Харьковчане посвятили памятник народной артистке СССР Людмиле Гурченко

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