Началась реставрация пекинского участка Великой Китайской стены

Пекин, , 06:12 — REGNUM Началась реставрация участка Великой Китайской стены близ Пекина при участии государственных и общественных фондов, говорится в заявлении Китайского фонда сохранения культурного наследия (CFCHC), сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Проект реставрации Цзянькоуской секции стены в пекинском районе Хайжоу софинансируется CFCHC и местными районными правительствами, а также благотворительным фондом китайского интернет-гиганта компании Tencent. Ожидается, что работы будут завершены уже к июню 2019 года.

«Впервые работа по реставрации Великой Китайской стены осуществляется с участием неправительственных фондов», — заявил директор CFCHC Ли Сяоцзе, добавив, что использование социальных платформ, как ожидается, привлечет внимание к проблемам защиты культурного наследия.

Напомним, что цзянькоуский участок Великой Китайской стены был построен в эпоху правления династии Мин (1368—1644), а сама стена является не просто достопримечательностью Китая, но и одним из его символов.

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