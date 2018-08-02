Деятели кино попросили Путина не подписывать закон о кинофестивалях

Москва, , 05:04 — REGNUM Владельцы киносетей и организаторы кинофестивалей написали открытое письмо с просьбой к президенту России Владимиру Путину не подписывать законопроект с поправками, касающимися проведения кинофестивалей в России. Открытое письмо опубликовала газета «Коммерсант».

"Под видом благой инициативы законопроект на деле обрушивает многолетнюю культурную, просветительскую и образовательную работу киноиндустрии», — говорится в открытом письме.

По мнению деятелей кино, введение обязательных прокатных удостоверений для фестивальных фильмов может лишить зрителей целого пласта кинофильмов. Они отмечают, что получение прокатного удостоверения на каждый фестивальный фильм трудновыполнимо, хотя признают, что направление по организации фестивалей кино нуждается в юридической базе.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, подразумевающий отмену прокатных удостоверений для кинофестивалей. Однако в самой формулировке содержится подвох: фестивали кино, не подходящие под юридическую формулировку, указанную в законопроекте, отныне будут обязаны получать прокатное удостоверение на каждый фильм. Таким образом, по мнению специалистов, крупные фестивали будут защищены законом, в то время как начинающие получат массу затруднений в организации кинопоказов.

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