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Поклонники «Терминатора» дождались кадра из шестой части

Культура

На промо-кадре изображены главные героини

Вашингтон, 2 августа 2018, 04:59 — REGNUM  Первый официальный промо-кадр из шестой части голливудского художественного фильма «Терминатор» появился в сети, пишет «Киноафиша».

На этом кадре изображены Наталья Рейес, Маккензи Дэвис и Линда Хэмилтон — главные героини фильма. Режиссер фильма — Тим Миллер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле стало известно, что Миллер и продюсер шестой части Джеймс Кэмерон хотят привлечь к проекту «свежую кровь».

Читайте ранее в этом сюжете: Кэмерон и Миллер нашли актера на роль Терминатора

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