Бывший сокрурсник назвал причину смерти актрисы Людмилы Глуховой

Санкт-Петербург, , 04:06 — REGNUM Инсульт стал причиной смерти российской актрисы Людмилы Глуховой, передает Russia Today.

По словам Виктора Столбовского, и. о. проректора по творческой деятельности Восточно-Сибирского государственного института культуры, он учился вместе с Глуховой: она — на театральном отделении, он — на режиссёрском. Бывший сокурсник назвал Глухову удивительным и талантливым человеком.

«У неё был рак, но она надеялась, что справится с болезнью. Но скончалась не от этого, — сказал Столбовский. — Как мне рассказали друзья, это всё-таки был инсульт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, актриса Глухова, художественный руководитель я КДЦ «Красногвардейский» (Санкт-Петербург), умерла 39 июля в возрасте 54 лет. Прощание состоится 2 августа в Большом зале крематория.

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