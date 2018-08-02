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Егор Крид вслед за Тимати оштрафован за внезапный концерт

Культура

Концерт не был санкционирован

Егор Крид вслед за Тимати оштрафован за внезапный концерт
Иллюстрация: Black-star.ru
Егор Крид

Москва, 2 августа 2018, 01:19 — REGNUM  Тверской районный суд приговорил к штрафу в размере 20 тысяч рублей исполнителя Егора Крида (Егора Булаткина) за нарушение общественного порядка. Исполнители устроили на Большой Дмитровке в центре Москвы несанкционированный концерт с 20 на 21 июня.

Адвокат Егора Крида настаивал, что, несмотря на несанкционированность концерта, никаких серьезных последствий для общественного порядка не было.

«Шел чемпионат мира по футболу, была праздничная атмосфера, люди отдыхали, им понравилось выступление», — приводит слова адвоката агентство «Москва».

Ранее суд признал виновным в том же деянии другого исполнителя — Тимати (Тимура Юнусова) и также приговорил его к штрафу в размере 20 тыс. рублей.

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