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В Вятских полянах пройдёт Международный фестиваль шляп «Поля мира-2018»

Культура

В рамках фестиваля будет осуществлена попытка создания огромной войлочной шляпы. Головной убор будет в высоту 2 метра и в ширину почти 4,5

В Вятских полянах пройдёт Международный фестиваль шляп «Поля мира-2018»
Анри Матисс. Женщина в шляпе. 1905

Киров, 1 августа 2018, 21:45 — REGNUM  Международный фестиваль шляп «Поля мира — 2018» пройдет с 3 по 5 августа в Кировской области. Местом его проведения станет город Вятские поляны.

А все началось довольно давно, когда двое инициативных молодых людей в городе с населением немного за 30 тысяч организовали единственный в России музей головных уборов народов мира «Дом Шляп». А позже родилась идея провести в Вятских полянах и международный фестиваль. Так постепенно идет продвижение этого населенного пункта и в России, и в мире.

Приглашаются и специальные гости — представитель фестиваля Chapeaucaussade и Ассоциации головных уборов города Caussade (Франция) в России Наталья Борисова решила акцентировать внимание участников праздника на национальной теме. В течении трех дней мастера декоративно-прикладного искусства, модельеры, дизайнеры и народные умельцы будут представлять свои удивительные головные уборы ручной работы.

А в заключении на фестивале выступят прославленные «Бурановские бабушки».

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Культурная хроника
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