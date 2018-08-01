В Вятских полянах пройдёт Международный фестиваль шляп «Поля мира-2018»

Киров, , 21:45 — REGNUM Международный фестиваль шляп «Поля мира — 2018» пройдет с 3 по 5 августа в Кировской области. Местом его проведения станет город Вятские поляны.

А все началось довольно давно, когда двое инициативных молодых людей в городе с населением немного за 30 тысяч организовали единственный в России музей головных уборов народов мира «Дом Шляп». А позже родилась идея провести в Вятских полянах и международный фестиваль. Так постепенно идет продвижение этого населенного пункта и в России, и в мире.

Приглашаются и специальные гости — представитель фестиваля Chapeaucaussade и Ассоциации головных уборов города Caussade (Франция) в России Наталья Борисова решила акцентировать внимание участников праздника на национальной теме. В течении трех дней мастера декоративно-прикладного искусства, модельеры, дизайнеры и народные умельцы будут представлять свои удивительные головные уборы ручной работы.

А в заключении на фестивале выступят прославленные «Бурановские бабушки».