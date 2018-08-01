В Ростовской области проходит исторический фестиваль «Осада Азова»

Азов, Ростовская область, , 21:17 — REGNUM С 1 по 4 августа в Азове проходит 14-й военно-исторический фестиваль «Осада Азова», посвященный Азовскому осадному сидению — подвигу пяти тысяч донских казаков, отстоявших город в 1641 году от 250-тысячной армии Османской империи. Проходящий на валу Азовской крепости праздник неизменно вызывает интерес у жителей Ростовской области: в 2018 году ожидается, что боевой лагерь донских казаков посетят более 10 тысяч человек.

Откроют фестиваль сабельные турниры, соревнования по кинжальному бою, состязания лучников и мушкетёров, а также конкурсы на лучший исторический костюм и лучшее исполнение казачьей песни, — сообщает ростовский информационный портал «Ерш».

Кульминацией фестиваля станет намеченная на 4 августа историческая реконструкция Азовского осадного сидения донских казаков 1641 года. Зрители воочию увидят жестокие схватки, услышат боевые кличи на русском и турецком, и, наконец, отпразднуют победу с героическими участниками обороны Азова на Петровской площади в центре города. Здесь раскинет свои палатки «Базар древнего Азова».

В Ростовской области также проходит исторический фестиваль «Каяльские чтения» в Белокалитвенском районе, где, по утверждениям историков, у реки Калитва в конце XII века русские князья бились с половцами («Слово о полку Игореве»).