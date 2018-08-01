«Лики власти» показал Новгородский музей в Псковской области

п. Пушкинские Горы, Псковская область, , 18:53 — REGNUM В Научно-культурном центре в Пушкинских горах Псковской области сегодня, 1 августа, начала работу выставка «Лики власти. Портреты русских царей и императоров династии Романовых» из коллекции Новгородского музея-заповедника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе музея, в рамках совместного проекта с Музеем-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» на выставке представлены 22 работы — произведения XIX века, изображающие российских монархов.

На выставке можно увидеть гравюры из «Романовской сюиты». Портреты правителей из династии Романовых были исполнены в 1817 году во Франции группой граверов по оригиналам французского художника-миниатюриста Жана-Анри Беннера.

Также на выставке представлены работы Николая Ге: картины «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» и «Екатерина II у гроба императрицы Елизаветы Петровны» — обе написаны в 1874 году.

Как отметили в Новгородском музее, обе группы произведений — и портретные эстампы, и исторические полотна — дают возможность наглядно проследить трансформацию взглядов на образ монарха.

Выставка продлится по 30 августа.