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В Царском Селе открыли памятник героям Первой мировой войны

Культура

В день начала Первой мировой войны – 1 августа — в городе Пушкине (бывшем Царском Селе) был торжественно открыт монумент российским героям одной из самых кровопролитных войн ХХ века

В Царском Селе открыли памятник героям Первой мировой войны
Иллюстрация: Mitropolia.spb.ru
Памятник героям Первой мировой войны у собора Святой великомученицы Екатерины в Пушкине

Пушкин, Ленинградская область, 1 августа 2018, 18:12 — REGNUM  Памятник, посвящённый подвигу русских воинов в Первой мировой войне, был торжественно открыт сегодня, 1 августа, у собора Святой великомученицы Екатерины в Пушкине. Именно здесь во время войны находилась ставка Верховного главнокомандующего.

Монумент представляет собой бронзовую фигуру священника, благословляющего солдат на ратный подвиг. Автор — петербургский скульптор Владимир Горевой.

1 августа — День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914−1918 годов. Именно в этот день Российская империя официально вступила в войну с Германией, унесшей более 10 миллионов жизней соотечественников.

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Культурная хроника
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