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Фестиваль «Куваевский костёр»: северная романтика на набережной Магадана

Культура

Любители бардовской песни и дружеских встреч соберутся в Магадане в сквере «Морской» в бухте Нагаева Охотского моря на традиционный праздник «Куваевский костёр»

Фестиваль «Куваевский костёр»: северная романтика на набережной Магадана
Иллюстрация: Magadangorod.ru
Фестиваль «Куваевский костёр»

Магадан, Магаданская область, 1 августа 2018, 17:29 — REGNUM  11 августа в Магадане в сквере «Морской» пройдет фестиваль «Куваевский костер». На это камерное мероприятие, носящее имя знакового для Магаданской области писателя Олега Куваева, как правило, собираются любители бардовской песни у костра, двойной ухи и теплого человеческого общения.

Как сообщает портал «Колыма.ru», на вечере выступят колымские писатели и поэты, которые прочитают отрывки из своих последних произведений, расскажут о путешествиях по краю. Также будет работать «Свободный микрофон», когда каждый из присутствующих может поделиться своими размышлениями.

Олег Куваев — писатель, геолог, режиссер, сценарист. Автор культовых романов «Территория» и «Правила бегства».

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Культурная хроника
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