В музеях Италии поддерживают отмену бесплатного входа по воскресеньям

Рим, , 16:57 — REGNUM Главы музеев Италии поддерживают предложение министра по делам культурного наследия Альберто Бонизоли отменить правило бесплатного входа по воскресеньям, сообщает Il Fatto Quotidiano в среду, 1 августа. Журналисты издания провели опрос глав культурных учреждений.

По словам директоров музеев, после отмены бесплатных воскресений им будет проще обеспечивать безопасность, также у них появится больше свободы при выборе выходного дня. Кроме того, директор галереи Уффици Эйк Шмидт заявил, что отмена бесплатных воскресений поможет бороться со спекулянтами.

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31 июля Альберто Бонизоли заявил, что после лета 2018 года вход в музеи Италии по воскресеньям перестанет быть бесплатным. По словам министра, бесплатный вход в музеи приносит итальянской культуре имиджевую выгоду, но экономической возможности сохранять это правило больше нет.