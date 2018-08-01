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«Музыки мира»: этнический фестиваль в Шереметьевском дворце в Петербурге

Культура

Этно-рок, этно-джаз и этно-электроника прозвучат в старинной усадьбе в самом центре Санкт-Петербурга 11 и 12 августа

Санкт-Петербург, 1 августа 2018, 17:11 — REGNUM  В Шереметьевском дворце — Музее музыки (Санкт-Петербург) 11 и 12 августа пройдет этнический фестиваль «Музыки мира». Праздник, собирающий на территории усадьбы XVIII века лучших исполнителей этно-музыки из Петербурга и Москвы, Тувы, Башкирии, Карелии, других российских регионов, Белоруссии и питерских любителей трансформаций народных напевов в различных жанрах, пройдет уже в третий раз.

Со своими композициями в стиле этно-рок, этно-джаз и этно-электроника и других направлениях выступят такие известные коллективы, как Khoomei Beat из Тувы, группа «Сойма» из Великого Новгорода, белорусская фолк-группа «Альтанка» из Минска. На большой сцене свое мастерство продемонстрируют карельский коллектив Sattuma из Петрозаводска, этно-трип-хоповый проект Naidga из Петербурга, московский этно-джазовый проект Seven Eight Band.

Фестиваль этнической музыки по традиции выходит за рамки концертов. Здесь царит творческая атмосфера общения, проходят поэтические чтения, танцевальные вечера, мастер-классы по народным художественным ремеслам.

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Культурная хроника
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