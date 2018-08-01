Актёр Дуэйн Джонсон сделал своему дублёру эксклюзивный подарок

Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Актёр и продюсер Дуэйн Джонсон, известный также как Скала, в знак благодарности «за сломанные кости» и совместную 15-летнюю работу подарил своему каскадеру Таноаю Риду полноразмерный пикап чёрного цвета, собранный на заказ. Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.

«Рид сломал много своих костей, множество раз растягивал сухожилия и рвал связки. В общем он крутой мужик», — написал Джонсон, отметив, что Рид всё это делает лишь с одной целью — «предоставить зрителям самый лучший кинофильм в мире».

https://www.instagram.com/p/Bl2odVZnGE0/

«Благодарю за кровь, пот, слёзы и годы», — добавил актёр.

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Добавим, что Дуэйн Джонсон уже более 15 лет работает исключительно с одним каскадёром Танаем Ридом, который также является его двоюродным братом. Родственник актёра десять раз номинировался на звание «Лучший каскадер года» в США и три раза получал его.