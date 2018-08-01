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В «Аптекарском огороде» пройдет Фестиваль латиноамериканского джаза

Культура

Ритмы Кубы и Бразилии, Мексики и Венесуэлы в джазовом исполнении подкрепленные ярким шоу в латиноамериканском духе можно будет увидеть и услышать в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»

В «Аптекарском огороде» пройдет Фестиваль латиноамериканского джаза
Цитата из х/ф «Мы из джаза». Реж. Карен Шахназаров. 1983. СССР
Джаз-бэнд

Москва, 1 августа 2018, 14:30 — REGNUM  В Москве в рамках музыкальной программы «Город Джаз» 3 и 4 августа впервые состоится Фестиваль латиноамериканского джаза. Он состоится в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».

Эти два дня вместят и неистовое исполнение зажигательных мелодий, и знойные танцы, и световое шоу и даже музыкальные шутки в латиноамериканском стиле. В программе: проект Sambateria и Катерина Балыкбаева, концерт самого известного представителя латиноамериканского континента на российской сцене Уилли Кея (Willie Key) с программой «Назад на Кубу».

Ботанический сад Московского университета «Аптекарский огород» стал в последнее время одной из самых заметных летних музыкальных площадок столицы. Здесь практически ежедневно проходят различные концерты, фестивали, театральные представления. И все это на фоне необыкновенно красивой природы, а зачастую и во время многочисленных фестивалей цветов.

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Культурная хроника
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