Названа дата прощания с актрисой Людмилой Глуховой

Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Проститься с ушедшей 29 июля из жизни российской актрисой Людмилой Глуховой можно будет 2 августа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили её коллеги на странице культурно-досугового центра «Красногвардейский» в социальной сети «ВКонтакте».

"Прощание с Людмилой Борисовной Глуховой состоится в четверг 2 августа в 10:45 (отпевание и прощание) в Большом зале крематория (Шафировский проспект, дом 12)», — говорится в сообщении центра.

Ранее сообщалось, что актриса, сыгравшая старшую медсестру в одном из эпизодов сериала «Улицы разбитых фонарей» и в других сериалах и спектаклях, скончалась в возрасте 54 лет. До конца жизни Людмила Глухова работала в качестве художественного руководителя КДЦ «Красногвардейский» в Санкт-Петербурге.