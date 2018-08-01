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Wedding Fashion Moscow: самые красивые свадебные платья покажут на ВДНХ

Культура

Свои лучшие изделия представят 250 ведущих компаний мира сферы свадебной индустрии

ВДНХ, Москва, 1 августа 2018, 14:26 — REGNUM  В Москве на ВДНХ в павильоне № 75 с 17 по 22 августа пройдёт международная выставка Wedding Fashion Moscow /"Свадебная, вечерняя мода и аксессуары». Уже 20 лет она наглядно демонстрирует в Москве, как сделать день свадьбы незабываемым.

На выставке можно будет увидеть лучшие образцы свадебных церемоний со всего мира — их представят 250 компаний из 20 стран, среди которых признанные лидеры как Франция, Великобритания, Испания, Италия, Бельгия, Греция. Под одной крышей три дня будет проходить парад свадебных и вечерних платьев, аксессуаров, бижутерии, мужских церемониальных костюмов, детских нарядных платьев.

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Культурная хроника
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