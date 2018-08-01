Wedding Fashion Moscow: самые красивые свадебные платья покажут на ВДНХ

ВДНХ, Москва, , 14:26 — REGNUM В Москве на ВДНХ в павильоне № 75 с 17 по 22 августа пройдёт международная выставка Wedding Fashion Moscow /"Свадебная, вечерняя мода и аксессуары». Уже 20 лет она наглядно демонстрирует в Москве, как сделать день свадьбы незабываемым.

На выставке можно будет увидеть лучшие образцы свадебных церемоний со всего мира — их представят 250 компаний из 20 стран, среди которых признанные лидеры как Франция, Великобритания, Испания, Италия, Бельгия, Греция. Под одной крышей три дня будет проходить парад свадебных и вечерних платьев, аксессуаров, бижутерии, мужских церемониальных костюмов, детских нарядных платьев.