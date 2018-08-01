Концерт на крыше машины обернулся для Тимати судом

Москва, , 12:39 — REGNUM Рэп-исполнитель Тимати наказан за импровизированный концерт, который он вместе с Егором Кридом устроил в центре Москвы в ночь на 21 июня. Тверской районный суд сегодня, 1 августа, признал певца нарушившим общественный порядок и назначил ему штраф в размере 20 тыс. рублей.

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Сам исполнитель своей вины не признал, его защита также настаивала на невиновности, отметив массу расхождений в материалах дела.

Напомним, музыканты Тимати (Тимур Юнусов) и Егор Крид (Егор Булаткин) в ночь с 20 на 21 июня устроили импровизированный концерт на улице Большая Дмитровка. Забравшись на крышу внедорожника, они исполнили несколько песен. Из-за собравшихся слушателей машины не могли проехать, образовалась пробка. В отношении музыкантов было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

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