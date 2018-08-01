Московская мясная биржа пополнила список памятников культуры

Москва, , 11:18 — REGNUM Здание мясной биржи, построенное в конце XIX века на юго-востоке Москвы, включено в перечень памятников регионального значения. Об 1 августа сообщает портал столичной мэрии.

Под охрану государства взято как одноэтажное здание из кирпича, так и сохранивнийся участок кирпичной ограды. Здание находится в Сибирском проезде, сегодня в нем размещается культурный центр.

«Фасады здания мясной биржи имеют характерное для второй половины XIX века оформление, выполненное в стиле краснокирпичной эклектики», — говорится в сообщении.

Здание построено по проекту архитектора Александра Обера в 1886—1888 годах при московских городских бойнях. В комплекс входило более 50 зданий и сооружений, однако большинство их них не сохранились.

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