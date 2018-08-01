В Югорске пройдут Медвежьи игрища

Югорск, Югра, , 08:42 — REGNUM Традиционный праздник народов Югры — Медвежий праздник или Медвежьи игрища состоится 11 августа в музее под открытым небом «Суеват пауль» в Югорске. Об этом сообщает информационное агентство Ugra-news.

В этот день будет проведен древний ритуал, связанный со шкурой и головой медведя. Также в программе праздника исполнение священных песен Великих духов, песен духов Миш — покровителей различных родов, территорий, песен Нях арат, народный театр берестяных масок.

Медведь — священный зверь в культуре ханты и манси, коренные народы считают его младшим братом человека. Согласно поверьям, зверь, убитый на охоте, остается «живым», а его добыча становится праздником в доме охотника.