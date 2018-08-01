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В Югорске пройдут Медвежьи игрища

Культура

Медвежий праздник, или Медвежьи игрища – один из главных праздников народов Югры. Старинные предания ханты и манси гласят, что убитый на охоте зверь остается «живым»

Югорск, Югра, 1 августа 2018, 08:42 — REGNUM  Традиционный праздник народов Югры — Медвежий праздник или Медвежьи игрища состоится 11 августа в музее под открытым небом «Суеват пауль» в Югорске. Об этом сообщает информационное агентство Ugra-news.

В этот день будет проведен древний ритуал, связанный со шкурой и головой медведя. Также в программе праздника исполнение священных песен Великих духов, песен духов Миш — покровителей различных родов, территорий, песен Нях арат, народный театр берестяных масок.

Медведь — священный зверь в культуре ханты и манси, коренные народы считают его младшим братом человека. Согласно поверьям, зверь, убитый на охоте, остается «живым», а его добыча становится праздником в доме охотника.

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Культурная хроника
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