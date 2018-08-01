Живописные китайские горы сами «пришли» к жителям Нью-Йорка фотовыставкой

Нью-Йорк, США, , 06:55 — REGNUM Жители Нью-Йорка могут сэкономить деньги на билет до Китая, чтобы узреть уникальные горные пейзажи Поднебесной, поскольку горы сами «приехали» к ним в виде выставки, которая проходит в Китайском институте Нью-Йорка, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Фотовыставка «Искусство гор: через линзу китайского фотографа» пройдет в Нью-Йорке до 17 февраля 2019 года. На ней представлены три секции избранных работ десятков фотохудожников Китая. Знаменитые горы Китая представлены сквозь призму географии, истории, легенд и культуры.

Эстетика ландшафтов на фотографиях, в частности, представлена горами Хуаншань, также известными как «Желтые горы». Художники постарались выразить свое отношение и мысли по поводу роли гор в развитии общества. По китайским легендам горы — это опоры, что держат небеса. Горы — это место, где развивается жизнь. Их почитание приобретает форму ритуалов, уединения от общества и эстетического понимания их определяющей роли в китайском искусстве и культуре.

Отметим, что горы Хуаншань расположены в провинции Аньхой на востоке Китая. Этот район известен гранитными скалами, покрытыми соснами. Эти пейзажи всегда воспевались китайскими художниками еще со времен династии Цинь. Не обошел их вниманием и великий китайский поэт Ли Бо, которые и дал горам это название в 747 году.