В Гатчине состоится международный фестиваль светового искусства

Гатчина, Ленинградская область, , 23:25 — REGNUM На Санкт-Петербургском международном фестивале светового искусства «Ночь света», который пройдет в Гатчинском Дворцовом парке 11 и 12 августа, будет представлено более 30 авторских арт-проектов светохудожников из России, Беларуси, Германии, Италии и Финляндии. Для придания осмысленности многофункциональным межпространственным световым композициям, организаторы обозначили главную тему как «Парадокс». Творческие люди постараются перевернуть представления обывателей обо всем на свете.

На стенах Адмиралтейства произойдет «Снятие культурного слоя», обнимая деревья, можно будет услышать «Другие голоса», на Острове любви можно пообщаться с «Русалкой». На «Линии горизонта» сойдутся вода и огонь, живой вокал и высотный фейерверк, сюрреалистические полотна и исторический контекст — естественно, все в логично сплетенном сюжете.