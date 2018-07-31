Фестиваль UralTerraJazz: как сделать город Камышлов столицей Урала

Камышлов, Свердловская область, , 23:30 — REGNUM Небольшой городок Камышлов в Свердловской области намерен войти в когорту культурных городов страны — в один день, 4 августа, здесь намерены провести международный джазовый фестиваль UralTerraJazz, а также песочных скульптур Kamyshlov-art-Sand 2018 и гастрономический — «Земляничный джем».

На сцену в старинном городе (население — около 26 тысяч жителей) выйдут коллективы из Нидерландов, Кубы, США, Финляндии, Италии и России. Ожидаются и неординарные выступления — голландский скрипач Тим Клипхаус сыграет цыганский джаз, карибские напевы и рэп от HotHavanaOrchestra, финская гитаристка и певица Эрья Люютинен исполнит блюз в северном понимании, а нью-йоркский саксофонист Чэд Лефковитц-Браун зажжет, как он это делал в Карнеги-холл и Мэдисон Сквер Гарден.

А попутно или вместе с этим музыкальным драйвом будут проходить еще два фестиваля — песочных скульптур и гастрономический.