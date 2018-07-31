Памятник Гавриилу Державину поставили в селе Державино под Оренбургом

село Державино, Оренбургская область, , 16:46 — REGNUM В селе Державино Бузулукского района Оренбургской области открыт памятник видному поэту и общественному деятелю России Гавриилу Романовичу Державину. Открытие приурочено к 275-летию со дня его рождения.

Село Державино было основано матерью будущего поэта Феклой Андреевной Державиной в 1756 году. Семья по возможности старалась развивать поселение. Так ее усилиями была построена церковь во имя Смоленской иконы Божией матери.

Здесь администрация Оренбургской области посчитала закономерным установить памятник выдающемуся поэту эпохи Просвещения и первому министру юстиции Российской империи Гавриилу Державину.

Автор памятника — саратовский скульптор Александр Садовский. На создание монумента было собрано около 1 млн рублей народных пожертвований.

Широко известен памятник Гавриилу Державину в Казани. Он был открыт в Лядском саду в 2003 году. Вернее, это было воспроизведение старого памятника, стоявшего на этом месте с 1846 по 1932 годы. Затем монумент был снесен и возвращен казанцам только в наше время.