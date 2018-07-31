Музеи Италии отменят бесплатный вход по воскресеньям

Рим, , 16:04 — REGNUM После лета 2018 года вход в музеи Италии по воскресеньям перестанет быть бесплатным, заявил во вторник, 31 июля, министр по делам культурного наследия Альберто Бонизоли, передает La Repubblica.

По словам министра, бесплатный вход в музеи приносит итальянской культуре имиджевую выгоду, однако «если все останется так, как сейчас, то результат не понравится никому». По всей видимости, Бонизоли имел в виду экономические проблемы.

Он также отметил, что к решению о том, должен ли вход в каждый конкретный музей в воскресенье быть платным или бесплатным, нужно привлекать директоров этих учреждений.

В настоящее время в программе принимают участие 480 музеев, в это число входит Пинакотека Брера и музей «Тайной вечери» в Милане, галерея Уффици во Флоренции, термы Каракаллы и археологический парк Колизея в Риме.