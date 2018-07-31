В Николаевской области отменили русский язык

Николаев, Украина, , 15:58 — REGNUM Николаевский окружной административный суд признал предоставление русскому языку статуса регионального в Николаевской области незаконным, сообщает 31 июля УНИАН.

Согласно сообщению, ранее Николаевский облсовет проголосовал за предоставление русскому языку статуса регионального. Суд признал решение незаконным на основе вердикта, вынесенного Конституционным судом Украины.

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Напомним, в 2012 году на Украине приняли закон «Об основах государственной языковой политики», который позволял в 13 регионах страны давать русскому языку статус регионального. Однако в 2018 году Конституционный суд Украины признал закон противоречащим конституции.

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