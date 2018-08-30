Скончался певец Иосиф Кобзон

Москва, , 14:48 — REGNUM На 81-м году ушел из жизни эстрадный певец и общественный деятель, народный артист СССР, Герой Труда РФ Иосиф Давыдович Кобзон. Имя Кобзона является одним из культурных символов поздней советской эпохи.

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр в Донецкой области. В 1944 году семья Кобзона вернулась после эвакуации в Краматорск, потом переехала в Днепропетровск. В 1956 году Иосиф Кобзон окончил Днепропетровский горный техникум. Будучи студентом, он впервые начал выступать в самодеятельности. В армии его талант был замечен, Иосифа направили в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа.

Вскоре после демобилизации Иосиф Кобзон переезжает в Москву и начинается его плодотворная карьера эстрадного певца. С 1959 по 1962 год он работает солистом Всесоюзного радио, в 1962—1965 годах является солистом-вокалистом Госконцерта, в 1965—1989 годах — солистом-вокалистом Москонцерта.

В 1963 году Иосиф Кобзон окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу вокала. С этого времени певца начинают охотно посылать на престижные международные конкурсы, проходившие в странах Социалистического содружества. В 1964 году Кобзон стал лауреатом Международного конкурса в польском городе Сопот, в 1965 году принял участие в международном конкурсе «Дружба», который проходил в шести социалистических странах, и завоевал первые места в Варшаве, Берлине и Будапеште.

С начала 70-х годов Иосиф Кобзон становится одним из столпов советской эстрады и пользуется всенародной любовью и признанием. Его лирический баритон узнавали сразу во всех концах страны и за рубежом. В его репертуаре песни ведущих советских композиторов, как лирические, так и гражданские — например знаменитая песня «День Победы» Давида Тухманова и Владимира Харитонова, до сих пор вызывающая слезы на глазах даже у молодых. Его голос — в несколько необычной манере — звучит в фильме «Семнадцать мгновений весны», песни «Мгновения» и «Песня о далекой родине» («Где-то далеко…») Микаэла Таривердиева и Роберта Рождественского соединяют в себе гражданские чувства и тонкий лиризм, они вошли в золотой фонд советской, да и российской эстрадной музыки. Такой же проникновенной была и песня «Баллада о красках» Оскара Фельцмана и Роберта Рождественского, в которой говорится о тяготах войны, через которые с честью прошел народ-победитель. Эта песня открывала сборник «Песня года» за 1971 год.

Кобзон исполнял популярные песни 30-х годов, песни революции и Гражданской войны, оперные и опереточные арии, народные и бардовские песни. Всего в репертуаре певца более трех тысяч произведений.

С 1984 года Иосиф Кобзон преподавал вокал в своей альма-матер — Институте им. Гнесиных, многие из его выпускников стали популярными эстрадными исполнителями уже в постсоветскую эпоху.

Заслуги Кобзона были высоко оценены как в Советском Союзе, так и в Российской Федерации. В 1984 году он стал лауреатом Государственной премии СССР, а три года спустя ему было присвоено звание народного артиста СССР. В 2011 году Иосиф Кобзон получил премию правительства РФ, а в 1916 году президент РФ Владимир Путин вручил ему знак Героя Труда России.

Иосиф Кобзон был не только известным артистом эстрады, но и общественным деятелем с патриотической позицией. С мая 1989 года по сентябрь 1991 года, в трагическое для СССР время, Кобзон был народным депутатом и входил в группу «Союз», выступавшую за сохранение Советского Союза как федеративного государства. С 1990 по 1991 год он был депутатом Верховного Совета СССР. Вновь занять депутатское кресло певцу удалось в 1997 году. С тех пор Кобзон постоянно избирался в Государственную Думу РФ сначала как независимый внефракционный депутат, затем как депутат от «Единой России», в которую вступил в 2007 году.

В 2002 году во время трагического захвата террористами Театрального центра на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» Кобзон участвовал в переговорах с боевиками. Вместе с Ириной Хакамадой ему удалось вывести из захваченного здания женщину с тремя детьми.

Иосиф Кобзон горячо поддержал присоединение Крыма в 2014 году и борьбу ДНР и ЛНР за свою независимость. Он не раз выступал в непризнанных республиках и поддерживал их в своих высказываниях в прессе, занимался сбором и отправкой гуманитарной помощи для жителей республик, за что был внесен в санкционные списки Украины и Евросоюза и удостоен звания Героя ДНР.

Кобзон был трижды женат. Два его первых брака были недолгими и несчастливыми. С 1965 по 1967 его женой была певица Вероника Круглова, а с 1967 по 1970 — знаменитая киноактриса и эстрадная певица Людмила Гурченко. С 1971 году и до самой смерти супругой певца была Нинель Дризина, актриса разговорного жанра. От этого брака у Кобзона есть сын Андрей и дочь Наталья.

В 2005 году у Иосифа Кобзона был обнаружен рак. Долгие годы певец упорно боролся с тяжелым недугом, не прекращая своей творческой, педагогической и общественной деятельности вопреки возрасту и болезни.

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