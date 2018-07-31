В Екатеринбурге на градосовете обсудят облик храма святой Екатерины

Екатеринбург, , 15:45 — REGNUM Градостроительный совет Свердловской области рассмотрит проект храма в честь святой великомученицы Екатерины, который построят на набережной Исети неподалёку от екатеринбургского театра драмы. Мероприятие состоится 7 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент разработано три эскиза, на которых помимо концепции самого храма представлены варианты благоустройства прилегающей к культовому сооружению территории. Все варианты ранее были переданы в городскую администрацию города.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года был объявлен конкурс по разработке архитектурно-планировочной концепции территории в районе строительства собора в честь святой великомученицы Екатерины. Для участия в конкурсе заявились несколько компаний, но в итоге только три из них получили одобрение в администрации.

Напомним, что идея восстановления храма в честь святой великомученицы Екатерины существует несколько последних лет. В 2010 году собор хотели построить на историческом месте — на площади Труда. Однако для этого пришлось бы снести фонтан «Каменный цветок». В тот год часть жителей Екатеринбурга выступили против строительства храма в данном месте и региональные власти обещали найти иную площадку под строительство, а в качестве компромисса, на площади установили небольшую часовню.

В 2016 году появилась новая инициатива. Региональные и городские власти, представители крупного бизнеса и Екатеринбургская епархия объявили о том, что храм в честь святой великомученицы Екатерины построят в акватории городского пруда на насыпном острове.

Но и эта идея не нашла широкой поддержки, а напротив, часть горожан вновь начали активно протестовать, требуя перенести строительство в другое место. Также против строительства в акватории городского пруда выступили многие специалисты. По их мнению, стройка нарушит экологию водоёма, а также может нарушить безопасность эксплуатации метрополитена, линия которого как раз проходит под городским прудом в месте проектного строительства. Более того, архитекторы были уверены, что новый собор на данном месте не впишется в городское пространство.

В итоге от идеи строительства храма в акватории пруда отказали и выделили под строительство площадку на другом берегу водоёма неподалёку от городского театра драмы.

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