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Коллекция картин из индонезийских дворцов выставляется с 3-31 августа

Культура

На выставке будут представлены 45 произведений живописи, скульптуры и ремесленных работ 34 художников из Индонезии и из-за рубежа

Джакарта, 31 июля 2018, 15:01 — REGNUM  Любители искусства могут насладиться изобразительным искусством Индонезии коллекции Президентского дворца на выставке, которая пройдет с 3 до 31 августа 2018 года в Национальные галереи Индонезии, в Джакарте, сообщает Antaranews.

На выставке будут представлены 45 произведений живописи, скульптуры и ремесленных работ 34 художников из Индонезии и из-за рубежа.

Все произведения искусства были «найдены» в пяти индонезийских дворцах: Президентский дворец в Джакарте, Богорский дворец, храм Тампаксиринг, дворец Джокьякарты и Президентский дворец в Чипанас.

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Художественные выставки
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