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В Москве открываются 30 летних кинотеатров

Культура

В программе – более 150 кинокартин и мультфильмов

В Москве открываются 30 летних кинотеатров
Иллюстрация: Департамент культуры города Москвы
В Москве откроются 30 летних кинотеатров

Москва, 31 июля 2018, 11:31 — REGNUM  С 1 августа по 9 сентября в рамках проекта «Московское кино» в российской столице открываются 30 летних кинотеатров, где все желающие смогут бесплатно посмотреть кино и поучаствовать в мастер-классах от представителей киноиндустрии.

В программе — более 150 кинокартин и мультфильмов. Среди них современные российские и зарубежные фильмы («Ёлки», «Горько!», «Приключения Паддингтона»), советская классика («Золотой теленок», «Я шагаю по Москве», «Мы из джаза», «Гараж»). Детская программа будет представлена мультфильмами и сказками: «Иван Царевич и Серый Волк», «Снежная королева», «Сказка о потерянном времени», «Смешарики», «Бременские музыканты», «Ежик в тумане», «Маленький принц», «Приключения Паддингтона», «Реальная белка», «Каникулы Бонифация» и другие. Также зрителей ждут предпремьерные показы новинок проката, также ленты, вошедшие в шорт-лист приза мэра Москвы.

Летние кинотеатры откроются в каждом округе Москвы. Среди площадок: Измайловский парк, парк Победы на Поклонной горе, парк «Печатники», парк-усадьба Трубецких в Хамовниках и другие.

Показывать фильмы будут пять дней в неделю со среды по воскресенье на большом светодиодном экране. Для зрителей будет оборудовано 200 мест на мягких пуфах. Рядом с каждым кинотеатром откроют танцевальные площадки, фуд-корты и точки для буккроссинга.

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Кинематограф
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