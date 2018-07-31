Суд признал калифорнийский музей владельцем двух полотен Кранаха-старшего

Лос-Анджелес, США, , 11:33 — REGNUM Апелляционный суд США утвердил права калифорнийского Музея Нортона Саймона на две картины немецкого художника эпохи Возрождения Лукаса Кранаха — старшего, пишет газета Kurier. Речь идет о двух частях композиции, изображающей Адама и Еву в натуральную величину.

30 июля судьи подтвердили решение своих коллег от 2016 года, отказавших в удовлетворении иска Марей фон Захер, наследницы коллекционера произведений искусств Жака Гудстиккера. В 1940 году немецкий рейхсмаршал Герман Геринг заставил бегущего из Амстердама Гудстиккера продать ряд картин, в том числе «Адама и Еву».

После Второй мировой войны союзники вернули картины в Нидерланды, но в 60-е годы они были проданы русской семье Строгановых. В 1971 году музей Нортона Саймона приобрел эти полотна первой половины XVI века, стоимость которых сегодня оценивается в $24 млн.