Турнир по древнерусскому футболу проведут на фестивале «Княжья братчина»

Старая Русса, Новгородская область, , 10:42 — REGNUM Турнир по шелыге — старинной русской игре, напоминающей футбол — состоится в рамках фестиваля средневековой музыки, ратных боёв и ремёсел «Княжья братчина», который пройдёт в Старой Руссе Новгородской области 4 и 5 августа.

«Игрокам, облачившись в древнерусскую форму, нужно будет забить мяч из обмоток в углубление в земле», — пояснил режиссёр мероприятия Алексей Бурьяк.

По его словам, так на организацию праздника повлиял прошедший в России чемпионат мира по футболу.

Кроме того, в программе фестиваля — состязания ратников: стенка на стенку, битва на мосту, стрельба из лука, метание сулицы (особый вид копья). Ожидается, что в битвах примут участие более 120 человек, в том числе и девушки.

Откроется фестиваль традиционным шествием ратных дружин, а на двух музыкальных площадках выступят 11 фолк-групп, среди них — «Тролль Гнёт Ель», «Сколот», «Калевала». Впервые выступит команда из Тюмени Guilead — с «дискотекой для тех, кому за семьсот» .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Княжья братчина» впервые состоялся в сентябре 2012 года на Рюриковом городище в Великом Новгороде в рамках празднования 1150-летия зарождения российской государственности. Затем средневековый фестиваль проводился в Батецком районе, у сопки «Шум-гора». В Старой Руссе «Княжья братчина» состоится уже в четвёртый раз.

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