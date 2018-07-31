Фестиваль МакДонаха в Перми: организаторы опубликовали афишу

Пермь, , 10:35 — REGNUM Стала известна программа третьего международного фестиваля известного ирландского драматурга Мартина МакДонаха, который пройдет в первых числах октября 2018 года в Перми, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Организатором мероприятия выступил Пермский театр «У Моста», художественный руководитель которого Сергей Федотов стал открывателем творчества драматурга в России, поставив в 2003 году пьесу «Сиротливый Запад».

В третьем фестивале примут участия артисты из России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

«Один из самых легендарных европейских театров Чешский ČINOHERNÍ KLUB покажет «Безрукий из Спокэна» и «Палачи». Именно этот театр и чешский режиссер Ондрей Сокол открыли для Европы неизвестного тогда никому МакДонаха. Румынский ACT Theatre привезет свой вариант пьесы «Человек-Подушка». Одной из самых популярных пьес нынешнего фестиваля станет «Королева красоты», зрители увидят четыре ее версии в исполнении театров из Казахстана, Сыктывкара, Иркутска, Стерлитамака. Поклонникам пьесы «Сиротливый Запад» будут представлены ее сценические версии Soltis Lajosиз Венгрии, Иранским Bojnour Art Theatre, Молдавским театром «С улицы Роз».Театр из Македонии покажет премьеру «Безрукий из Спокэна», — отмечают организаторы фестиваля.

Помимо основной программы фестиваля, будут организованы обсуждения спектаклей, мастер-классы, пресс-конференции с участием артистов и театральных режиссеров, будет создана непередаваемая атмосфера.

«Как всегда, будет насыщенная и программа вокруг фестиваля. По традиции в дни Международного фестиваля МакДонаха в Перми образовывается островок ирландской жизни: стали уже хорошей традицией «парады рыжих», ирландские танцевальные вечера, а также «горячие ирландские денечки» в местных пабах», — подчеркивают организаторы фестиваля.

Напомним, Пермский театр «У Моста» известен в России не только как первый мистический театр, но также как и первооткрыватель творчества одного из популярнейших драматургов современности Мартина МакДонаха. Это единственный в стране театр, поставивший все пьесы великого ирландца, а также организовавший два международных фестиваля, посвященных его творчеству. Третий фестиваль пройдет с 1 по 7 октября 2018 года.

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