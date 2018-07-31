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Ушла из жизни актриса театра и кино Наталья Кузнецова

Культура

Наталья Кузнецова сыграла Варвару Фёдоровну в сериале «Сваха»

Москва, 31 июля 2018, 10:28 — REGNUM  Актриса Московского театра им. Ермоловой Наталья Кузнецова скончалась в возрасте 55 лет. Об этом сообщает НСН.

Наталья Кузнецова умерла 30 июля в Москве. О причинах смерти не сообщается.

Актриса окончила ГИТИС. В театре им. Ермоловой она работала с 1984 года. Выступала в спектаклях «Язычники», «Архив графини «Д», «Битва ангелов», «Барышня-крестьянка» и других.

Наталья Кузнецова также снималась в фильмах и сериалах «Жуков», «Бигль», «Темное царство» и других. Так, она сыграла Варвару Фёдоровну в сериале «Сваха».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля стало известно о смерти актёра театра «Современник» Сергея Шеховцова. У 56-летнего артиста остановилось сердце.

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