Ожидается, что фестиваль Индонезии в Москве посетят 120 тыс. человек

Москва, , 09:01 — REGNUM Посольство Индонезии в Москве ожидает, что 3-й фестиваль Индонезии соберет 120 тыс. людей, сообщает индонезийское информагентство Antaranews.

Фестиваль Индонезии 2018 года на этот раз пройдет на Красной Пресне, в центре города Москвы, с 2 по 5 августа.

Это уже ежегодное событие направлено на содействие развитию торговли, инвестиций, туризма и культуры в рамках экономической дипломатии Индонезии в России.

В парке площадью 16,5 гектаров, построенном в 1932 году, посетители смогут познакомиться с Индонезией в России.

На фестивале будут представлены товары ведущих индонезийских компаний (кофе, одежда, аксессуары, пальмовое масло, продукты питания), традиционные ремесла, выступления артистов.

Гости фестиваля смогут посетить различные мастер-классы, посмотреть театр теней, отведать настоящую индонезийскую кухню, попробовать начать изучать индонезийский язык, пройти квест и даже принять участие в индонезийской свадьбе.

Третий фестиваль Индонезии начнется с Индонезийско-российского бизнес-форума 2 августа в Центре международной торговли, в котором примут участие более 500 предпринимателей из России и Индонезии.

Посол Индонезии в Российской Федерации, аккредитованный в Республике Беларусь, М. Вахид Судрияди заявил, что отношения между индонезийской нацией и Россией все более тесные, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на улучшение экономического сотрудничества, торговли, инвестиций и туризма.

По данным Федеральной таможенной службы России, торговый оборот между Индонезией и Россией в 2017 году составил 3,27 млрд долларов США, что на 25,2% больше, чем в 2016 году.

По данным министерства туризма Индонезии, в 2017 году около 110 тыс. человек отправились отдыхать в Индонезию, что на 37,28% больше, чем в предыдущем году.