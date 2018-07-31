«Наконец я дома…»: выставка к 200-летию императора Александра II

Пушкин, Ленинградская область, , 09:19 — REGNUM В Екатерининском дворце комплекса Царское Село в городе Пушкине Ленинградской области 31 июля открывается выставка «Александр II в Царском Селе. «Наконец я дома…», посвященная 200-летию со дня рождения императора.

«Наконец я дома, Боже мой! <…> какое счастие видеть места и людей, сердцу милых, бывших свидетелей наших радостей!». Это произнес одиннадцатилетний великий князь Александр Николаевич, будущий император Александр II, при въезде в Царскосельский парк, возвращаясь из заграничного путешествия. Это чувство к Царскому Селу он сохранил на всю жизнь. Именно здесь император проводил много времени, здесь отдыхал, учился (под руководством Жуковского), вместе с любимой супругой Марией Александровной воспитывал детей, пережил смерть близких.

Более 200 предметов периода пребывания во дворце Александра II представлено на выставке: живопись, мебель, фарфор, оружие, бронза, одежда (мундиры).

Для посетителей выставка откроется 1 августа.