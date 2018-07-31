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Калининград: «Музейный квартал» пополнился двумя историческими зданиями

Культура

Здания кёнигсбергской биржи и янтарной мануфактуры в Калининграде будут отреставрированы и войдут в культурно-туристический маршрут центральной части города «Музейный квартал»

Калининград, 31 июля 2018, 09:35 — REGNUM  Итогом совещания министра культуры РФ Владимира Мединского с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым стало решение о пополнении «Музейного квартала» города Калининграда еще двумя историческими зданиями — кёнигсбергской биржи и янтарной мануфактуры. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры.

Оба здания передаются музеям. В первом разместится коллекция Калининградского областного музея изобразительных искусств, а также помещения будут переоборудованы в концертные и выставочные залы. Во втором, соответственно, филиал «Музея янтаря». Старинные дома подвергнутся серьёзной реконструкции.

«Музейный квартал» — проект правительства Калининградской области, направленный на введение в культурный оборот зданий, обладающих значительным художественным, историческим и туристическим потенциалом.

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Культурная хроника
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