Модель из Перми снялась в американском триллере

Пермь, , 07:33 — REGNUM Фильм ужасов с участием пермской модели Татьяны Митюшиной вышел в прокат в США. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.

«Я так взволнована», — написала актриса перед премьерой.

Девушка снялась в картине «Сообщество» (Rou) режиссера Мэтти Бекермана. По сюжету, красивые и беспечные девушки одна за другой становятся жертвами убийцы. Одну из них, Хейли Аштон, сыграла Митюшина, уточняет пермский портал 59.ru.

Картина с возрастным ограничением 18+ вышла в мировой прокат 27 июля. О выходе фильма в России не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, звезда Голливуда Брэд Питт снялся в боевике «Дэдпул 2» за чашку кофе. Актёр Райан Рейнольдс назвал поступок Питта, вероятно, лучшим из возможных.

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