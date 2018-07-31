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В театре «Современник» простятся с актёром Сергеем Шеховцевым

Культура

Похороны артиста пройдут на родине — в станице Спокойная Краснодарского края

Москва, 31 июля 2018, 07:10 — REGNUM  Почитатели таланта российского актёра театра и кино Сергея Шеховцева 31 июля смогут принять участие в церемонии прощания с артистом. Траурное мероприятие состоится в московском театре «Современник», сообщает пресс-служба театра.

«Прощание с Сергеем состоится завтра на Другой сцене Московского театра «Современник» в 16:00 мск», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что похороны Сергея Шеховцева пройдут на родине актёра — в станице Спокойная Краснодарского края.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Шеховцев ушёл из жизни в возрасте 56-ти лет. Зрители знали его по ролям в таких кинолентах, как «Антикиллер» и «Ландыш серебристый», а также в сериалах «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Солдаты-2», «Маросейка, 12».

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