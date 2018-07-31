Вторник, 31 Июля 2018 года
09:49:32 МСК

J-FEST Summer: фестиваль японской культуры пройдёт в Москве

Культура

Икебана и бонсай, каратэ и каллиграфия, чайная церемония и старинный танец бон-одори – всё традиционное из Страны восходящего солнца – можно будет увидеть 4 и 5 августа на площади перед Музеем современного искусства «Гараж», где пройдет фестиваль японской культуры J-FEST Summer

J-FEST Summer: фестиваль японской культуры пройдёт в Москве
Иван Шилов © ИА REGNUM
Япония

Москва, 31 июля 2018, 09:10 — REGNUM  Второй фестиваль японской культуры, значительно превосходящий прошлогодний по своим масштабам — ведь 2018 год — Год Японии в России, — пройдёт на открытой площадке перед московским Музеем современного искусства «Гараж» 4 и 5 августа. Главная его особенность в том, что этот смотр японского культурного наследия будет строго соответствовать знаменитому празднику Нацу Мацури.

Когда-то он носил исключительно религиозный характер, а сегодня превратился во всеобщее народное гулянье по большой ярмарке искусств. Как говорится в сообщении посольства Японии, и на этот раз «лучшие мастера из Японии и России раскроют секреты чайной церемонии и каллиграфии, икебаны и бонсай, традиционных ремесел и боевых искусств, а декор в японском стиле с бумажными фонариками и отделкой текстилем создаст атмосферу традиционного летнего фестиваля».

Фестивали японской культуры проводятся с 2009 года. Второй год они являются вариантом национального праздника Нацу Мацури. По оценке организаторов — группы японских компаний, работающих в России и посольства Японии, — в 2017 году фестиваль посетили 96 тыс. человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить