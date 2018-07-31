Китай покажет камбоджийцам их историю в честь юбилея дипломатических связей

Пекин, , 06:03 — REGNUM Документальный фильм государственного производства Китая покажут в Камбодже по случают 60-летия установления китайско-камбоджийских дипломатических отношений, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Государственное управление радио и телевидения КНР заявило о том, что фильм «Поразительная Камбоджа» производства государственной телекомпании CCTV расскажет историю камбоджийского народа и его глубоких связей с Китаем. Фильм будет дублирован на кхмерский язык. Версия на китайском языке уже была показана на документальном канале холдинга CCTV.

Отметим, что Камбодже недавно демонстрировался китайский сериал «Справедливый Бао» и популярный анимационный фильм «Милый козлик и Серый волк». По утверждению Государственного управления, Китай намерен и дальше сотрудничать с Камбоджой в сфере теле и радиовещания, чему будут посвящены тематические встречи, ближайшая из которых состоит в октябре 2018 года.

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