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Китай покажет камбоджийцам их историю в честь юбилея дипломатических связей

Культура

Фильм «Поразительная Камбоджа» расскажет историю камбоджийского народа и его глубоких связей с Китаем

Пекин, 31 июля 2018, 06:03 — REGNUM  Документальный фильм государственного производства Китая покажут в Камбодже по случают 60-летия установления китайско-камбоджийских дипломатических отношений, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Государственное управление радио и телевидения КНР заявило о том, что фильм «Поразительная Камбоджа» производства государственной телекомпании CCTV расскажет историю камбоджийского народа и его глубоких связей с Китаем. Фильм будет дублирован на кхмерский язык. Версия на китайском языке уже была показана на документальном канале холдинга CCTV.

Отметим, что Камбодже недавно демонстрировался китайский сериал «Справедливый Бао» и популярный анимационный фильм «Милый козлик и Серый волк». По утверждению Государственного управления, Китай намерен и дальше сотрудничать с Камбоджой в сфере теле и радиовещания, чему будут посвящены тематические встречи, ближайшая из которых состоит в октябре 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы КНР и Камбоджи высказались о 60-летии дипломатических отношений

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